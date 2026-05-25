Aksaray'da İnşaat İşçisi Korkuluk Demirine Düştü
Aksaray'da İnşaat İşçisi Korkuluk Demirine Düştü

25.05.2026 16:55
Aksaray'da inşaatta çalışan Abdullah Türk, 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da korkuluk demiri üzerine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi 1316 Sokak'ta bulunan 4 katlı inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Abdullah Türk (52), 4. katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yan tarafta bulunan apartmanın korkuluk demirleri üzerine düşen inşaat işçisi ağır yaralanırken, mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri korkuluk üzerine düşen işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

