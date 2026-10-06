Aksaray\'da iş yeri hırsızlığı şüphelisi kamera kayıtlarıyla yakalanıp tutuklandı

Aksaray'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis ekiplerinin güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada güvenlik kameraları incelendi. Ekiplerin yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A.Ç. isimli çocuk, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.