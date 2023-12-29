Aksaray\'da Jandarma Havadan ve Karadan Trafik Denetimi Yaptı

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan Cayrokopter ile karadan ise trafik timlerince uygulama yapıldı. Havadan sürücülerin kural ihlalleri tespit eden ekipler karadaki ekiplere bildirerek ihlal yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cayrokopter ile havadan denetim yaptı. İl genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarması ekiplerine Cayrokopter ile havadan destek verildi. Cayrokopter'de görevli jandarma ekipleri yolda kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit etti. Kural ihlalleri tesit edilen sürücüler telsiz anonsu ile karada görev alan ekiplere bildirildi. Kural ihlali yapan araçlar durdurularak sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler esnasında, seyir halinde emniyet kemeri kullanımı ve hız ihlalleri başta olmak üzere, cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, geçme kuralları, yanlış duraklama ve park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY