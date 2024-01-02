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Aksaray'da Jandarma Operasyonu: 90 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Jandarma Operasyonu: 90 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da yapılan bir operasyonda jandarma ekipleri, bir adreste 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aksaray\'da Jandarma Operasyonu: 90 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
02.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 15:06
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Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsı takibe aldı. 2 gün yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Jandarma Operasyonu: 90 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


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