Aksaray\'da Kaçak Silah Üretimi ve Ticareti Operasyonu

Aksaray'da kaçak silah üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinde kurduğu atölyeye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah, silah malzemeleri ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda bir şahsın evinde kaçak silah atölyesi kurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçak yollarla temin ettiği silah ve silah yapımında kullanılan malzemeleri atölyede işleyerek piyasaya süren T.T. isimli şahıs jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı. Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez sınırları içerisinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ev içerisinde bir odanın atölye olarak kullanıldığını tespit etti. Ev içerisinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca gövdesi, 5 adet tabanca namlusu, 54 adet tabanca yayı, 1 adet namlu açma makinesi, 15 adet tabanca kapak takımı, 8 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 3 adet nalbur malzeme ile 5 gram metamfetamin, 5 gram bonzai ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY