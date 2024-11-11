Aksaray'da Kamyonet Kanala Düştü - Son Dakika
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Aksaray'da Kamyonet Kanala Düştü

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Aksaray'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, kamyonet sulama kanalına düştü.

11.11.2024 21:58
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Kamyonetin kanala düştüğü kazada 4 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması ve kamyonetin kontrolden çıkarak sulama kanalına düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzeri üniversite kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan organize sanayi istikametine seyreden F.A. yönetimindeki 68 ADP 358 plakalı Volkswagen marka otomobil, yine aynı istikamete seyreden E.K. idaresindeki 68 ACF 169 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, kontrolden çıkan kamyonet ise sulama kanalına düştü. Kazada araç sürücüleri ve kamyonette bulunan S.K. ve S.K olmak üzene toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı göre diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kamyonet Kanala Düştü - Son Dakika

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