Aksaray'da Kamyonetin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaralı Üzüntüsünü Dile Getirdi - Son Dakika
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Aksaray'da Kamyonetin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaralı Üzüntüsünü Dile Getirdi

Aksaray\'da Kamyonetin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaralı Üzüntüsünü Dile Getirdi

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında kamyonete arkadan çarpan kamyonun kasasında sıkışan yaralı, sağlık görevlilerine yüzünün kötü görünüp görünmediğini sordu ve üzüntüsünü dile getirdi. Kazada yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

30.04.2024 18:22  Güncelleme: 18:30
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Aksaray'da kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı feryat ederken, kendisine müdahale eden sağlık görevlilerine "Yüzüm çok mu kötü?" diye sorup üzüntüsünü dile getirdi.

Kaza, Aksaray Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Y.I. (42) idaresindeki 68 ACE 938 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sağ ön tarafından, önünde seyreden F.Ç. (27) yönetimindeki 68 ABV 495 plakalı kamyonun kasasının sol tarafına arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın önü hurdaya dönerken, sağ ön koltukta yolcu olarak bulunan C.Y.A. (28) araç içinde sıkıştı. Feryat eden yaralıya ilk müdahale diğer araç sürücülerinden geldi. Vatandaşlar yaralı sürücünün sıkışan bacağını kurtarmaya çalışırken, yaralı zaman zaman büyük acı yaşadı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kamyonet içinde yaptı. Damar yolu açılıp serum bağlanan yaralı kamyonet içinde zaman zaman feryat ederek yardım istedi. Sağlık ekipleri yaralının bilincinin açık kalması için sürekli olarak sohbet edip sorular sorarken, yaralı C.Y.A. bir ara acısını unutup sağlık ekiplerine, "Yüzüm çok mu kötü" diye sordu. Sağlık ekiplerinin yaralıya küçük bir çizik olduğunu söylemesine rağmen yaralı "Tüh" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralı şahıs yarım saat süren kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Araç içerisinden çıkartılan sürücü bu sırada kollarıyla aracın üzerinden tutunarak, "Beni biriniz kucağınıza alın" diye yardım istedi. Önce sedyeye ardından da ambulansa taşınan yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ve kamyonet sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kamyonetin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaralı Üzüntüsünü Dile Getirdi - Son Dakika

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