Aksaray\'da Kavga, Kadın Yaralandı

Aksaray'da sokakta kavga eden şahısların ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, evin bahçesinde oturan ve olayla hiç alakası olmayan kadının bacağına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi 4662 Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 şahıs aralarındaki bilinmeyen bir mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri yanında getirdiği tüfekle korkutmak için ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sokak üzerindeki müstakil evin bahçesinde bulunan ve olayla hiç ilgisi olmayan Leyla G.'nin (35) bacağına isabet etti. Yaralanan kadın hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde 2 şahsın arasında kavga ettiği ve şahıslardan birinin tüfeği ateşlediği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.