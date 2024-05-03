Aksaray'da KOM ekipleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Son Dakika
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Aksaray'da KOM ekipleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Aksaray\'da KOM ekipleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Aksaray'da yapılan bir operasyonda, KOM ekipleri tarafından bir şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs, ele geçirilen silahlarla birlikte İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

03.05.2024 13:01
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Aksaray'da KOM ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kaçak silah ticareti yaptığı ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kimliği ve adresi belirlenen B.C. (52) isimli şahsı takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri şüpheliyi üzerinde 2 ayrı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Ele geçirilen silahlara el konulurken yakalanan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da KOM ekipleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da KOM ekipleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Son Dakika
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