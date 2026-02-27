Aksaray'da Kömürde Yangın, Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Kömürde Yangın, Şüpheli Gözaltında

Aksaray\'da Kömürde Yangın, Şüpheli Gözaltında
27.02.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; bir kişi gözaltında.

Aksaray'da bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kemal Baba Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömürlükten duman çıktığını fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri kömürlükte gizlice barındığı ve yangına sebep olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Aksaray, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Kömürde Yangın, Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:53:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kömürde Yangın, Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.