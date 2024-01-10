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Aksaray'da Korkuluk Hırsızlığından Sonra Şüpheli ile Mağdur Arasında Cinsiyet Tartışması - Son Dakika
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Aksaray'da Korkuluk Hırsızlığından Sonra Şüpheli ile Mağdur Arasında Cinsiyet Tartışması

Aksaray'da bir bahçenin korkuluk demirlerini çalan şüpheliler, ev sahibi tarafından fark edilerek polis ekiplerince yakalandı. Ancak, mağdur tarafın şüpheliyi erkek olarak göstermesi üzerine tartışma çıktı. Şüpheli kadın ile mağdur arasında 'Ben erkek miyim' tartışması yaşandı.

Aksaray\'da Korkuluk Hırsızlığından Sonra Şüpheli ile Mağdur Arasında Cinsiyet Tartışması
10.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:19
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Aksaray'da bir bahçenin korkuluk demirlerini çalarken ev sahibi tarafından fark edilen ve kaçarken polis ekiplerince yakalanan şüpheli ile mağdur taraf arasında "Ben erkek miyim" tartışması yaşandı. Kameralara yansıyan tartışmanın büyümesi, polis memurlarının müdahalesiyle engellendi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5757 Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçenin demir korkuluklarını çalan at arabalı 2 şahsı fark eden ev sahibi Muzaffer Ç. (65) hemen bahçeye çıkarak şüphelilere müdahale etti. Ev sahibini görünce şüpheli 2 kişi at arabasına binip kaçmaya başladı. Bu sırada ev sahibi ise evinin önünde bulunan traktörle şüphelilerin peşine düştü. Traktörle bir süre şahısları kovalayan ev sahibi, şüphelilerin izini kaybettirmesi üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler kısa süre içinde Hürriyet Mahallesi 4782 Sokak'ta yakalandı. Polis ekipleri 2 şüpheliyi bekleterek, ev sahibini olay yerine çağırdı. Şahısların yakalandığı yere gelen ev sahibi Muzaffer Ç. ve eşi Şerife Ç. (63) 2 şüpheliyi de at arabası ve kıyafetlerinden teşhis ederek onayladı.

Şüpheli ile mağdur arasında "Ben erkek miyim" tartışması

Mağdur taraftan Şerife Ç.'nin, kadın olan şüpheliyi kafası ve yüzünün kapalı olması nedeniyle erkek olarak göstermesi ise olay yerinde tartışma konusu oldu. Şüphelinin giyim kuşamından cinsiyetini bilemeyen Şerife Ç., polis memurlarına "erkekti" diye tarif ederken, kıyafetlerinden teşhis ettiği şüphelinin kadın olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Polis memurlarının önünde yaşlı kadın ile şüpheli arasında "Ben erkek miyim" tartışması yaşandı. Şüpheli kadın, mağdur olan ev sahibi kadına "Ben erkek miyim" diyerek uzun süre tartışmaya girdi. Ev sahibi karı kocanın şikayetçi olması üzerine şüpheliler Z.K. (27) ile erkek kardeşi S.K. (26) gözaltına alındı. At arabasına da el konulurken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Aksaray, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Korkuluk Hırsızlığından Sonra Şüpheli ile Mağdur Arasında Cinsiyet Tartışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Korkuluk Hırsızlığından Sonra Şüpheli ile Mağdur Arasında Cinsiyet Tartışması - Son Dakika
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