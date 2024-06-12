Aksaray'da korkunç kaza! AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da korkunç kaza! AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti

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Aksaray'da hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

12.06.2024 08:40
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Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray\'da korkunç kaza! AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güzelyurt, AK Parti, Gençlik, Aksaray, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da korkunç kaza! AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • serkan sezer: Ben akp liyim radara hıza yakalanmam deyip gaza basarsan polislere karşı gelirseniz olacağı budur melekler gelince söylersin ben akpliyim.dersin nereye neye yetisiyorsun bu kadar hizla baskansin ondan heralde 7 11 Yanıtla
    Kemal: Sakin ol şampiyon adam kaza yapmış!! 2 0 Özgür Kiday: Vesile Serkan abim, vesile budur. 0 0 Erkan yesil: Karşı taraf allkollü arkadaşını hastaneye götürüyor dönüş yolunda kaza oluyor yazık iyi bir delikanlıydı Allah rahmet eylesin Ailesine sabırlar versin bilmeden yorup yapmasak 0 0
  • Sümbül Dağı: Allah rahmet eylesin Ailesinin ve yakınlarının başı sağolsun 15 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: pudra şekeri 7 4 Yanıtla
    Erkan yesil: Karşı taraf alkollü günahını almayın bilip bilmeden yorum yapıyorsun arkadaşını hastaneye götürüyor dönüşte kaza oluyor ve rahmetli oluyor tanıdığım iyi bir delikanlıydı Allah rahmet eylesin 0 0

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SON DAKİKA: Aksaray'da korkunç kaza! AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti - Son Dakika
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