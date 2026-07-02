Aksaray'da Motosiklet Akrobasi Cezası - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Akrobasi Cezası

Aksaray\'da Motosiklet Akrobasi Cezası
02.07.2026 19:56
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Aksaray'da akrobasi yapan 4 genç jandarma tarafından yakalandı, 300 bin lira ceza verildi.

Aksaray'da hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak karayolunda akrobatik hareketler yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan 4 motosiklet sürücüsü, jandarmanın takibiyle yakalandı. Gençlere yaklaşık 300 bin lira ceza kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.

Olay, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletlerle akrobasi hareketleri yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren 4 genç, o anları arkadaşlarına kayda aldırıp, görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya üzerinde görüntüleri fark eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatarak şahısların peşine düştü. Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Trafik Jandarması ekiplerince yapıla çalışmalarda sürücülerin Z.T. (19), E.U. (21), A.A. (18) ve R.Ö. (24) olduğu tespit edildi. Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde oldukları belirlenen 4 genç yakalandı. Gençlere tescilsiz ve plakasız motosiklet kullanmak, sürücü belgesiz ve kasksız araç sevk etmek, trafik güvenliği ve düzenine ilişkin diğer kuralları ihlal etmekten yaklaşık 300 bin lira ceza kesildi. Motosikletler trafikten men edilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Aksaray, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Motosiklet Akrobasi Cezası - Son Dakika

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