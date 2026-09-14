Aksaray'da okul servislerine jandarma denetimi başladı - Son Dakika
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Aksaray'da okul servislerine jandarma denetimi başladı

Aksaray\'da okul servislerine jandarma denetimi başladı
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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Aksaray'da trafik jandarmaları okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetine başladı. Ekipler il genelinde servis araçlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederken sürücü, rehber personel ve öğrencilere güvenli taşımacılık konusunda bilgi veriyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Aksaray'da trafik jandarmaları denetimlere başladı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetine başladı. Sorumluluk alanlarındaki tüm okul ve güzergahlarda görev alan trafik jandarmaları, servis araçlarının teknik açıdan taşımacılığa uygun olup olmadığı, sürücülerin ehliyetleri ve servis güzergah izin belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulunup bulunmadığı kontrol ederek mevzuata uygunluklarını denetliyor. Ayrıca denetimlerde sürücülere ve rehber personele, genel trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş konularında, öğrencilere ise, servis araçlarında dikkat etmeleri gereken temel kurallar hakkına bilgilendirme yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim yuvalarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Aksaray, Rehber, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da okul servislerine jandarma denetimi başladı - Son Dakika

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