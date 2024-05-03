Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı

Aksaray\'da Organize Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı

Aksaray'da bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrika tamamen yanarak kül oldu. Yangın, dron ile havadan görüntülendi ve 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

03.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:57
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Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika 3 saatlik süren çalışma sonucu tamamen söndürülebilirken, fabrika tamamen yanarak kül oldu. Alevlerin sardığı fabrika dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve OSB itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına yaklaşık 26 itfaiye ekibi müdahale ederken, iş makineleri de söndürme çalışmasına destek verdi. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangın dron ile havadan da görüntülendi. Yangın, 3 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürülebilirken, ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yaptı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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