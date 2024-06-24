Aksaray\'da Park Halindeyken Aküsü Patlayan Otomobilin Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Aksaray'da park halindeyken aküsü patlayan otomobilin kablo aksamı şase yaptı. Kabloların yanmaya başladığı araçtan dumanlar yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1059 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tarafından park edilen 68 AAR 399 plakalı Fiat marka otomobil aküsü patlaması ve beraberinde şase yapması sonucu kablolar yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle araçta başlayan yangın söndürüldü. Söndürme çalışması esnasında araç başına gelen araç sahibi Avni Gökçe de aracın kapılarını ve kaputu açarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri söndürme işleminin ardından yaptığı incelemede aracın aküsünün patladığını ve şase yapması sonucu da yangın çıktığını belirledi. - AKSARAY