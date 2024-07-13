Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Denetimlerle Halkın Huzurunu Sağlıyor - Son Dakika
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Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Denetimlerle Halkın Huzurunu Sağlıyor

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını artıran polis ekipleri, en ücra bölgelerde bile şok denetimler yaparak araç ve şahısları didik didik arıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 7 gün 24 saat dönüşümlü olarak aralıksız denetim ve uygulama yapıyor. Uygulamalar sonucunda birçok suç unsuru ele geçirilirken, meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçiliyor.

13.07.2024 23:43
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Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını artıran polis ekipleri, meydana gelebilecek birçok olayın önüne geçiyor. En ücra bölgelerde bile şok denetim yapan polis, araç ve şahısları didik didik arıyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla şehir genelinde bekçilerle birlikte şok uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 7 gün 24 saat dönüşümlü olarak aralıksız denetim ve uygulama yapıyor. Gün boyu devam eden uygulamalar özellikle akşam ve gece yarısı artırılırken, şehir genelinde en ücra bölgelerde bile uygulama yapılıyor. Uygulamayı fark eden araçların kaçması nedeniyle denetim bölgelerinde tüm ara yollar polis ekiplerince kapatılıyor. Yoldan geçen araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirilerek, didik didik üst araması yapılıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda araç plakaları da sorgudan geçirilirken, abartı egzoz ve cam filmi denetimi yapılıyor. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tüfek, döner bıçağı gibi birçok suç unsuru ele geçirilirken, meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Denetimlerle Halkın Huzurunu Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Denetimlerle Halkın Huzurunu Sağlıyor - Son Dakika
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