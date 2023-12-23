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Aksaray'da Polis ile Sürücü Arasında Kovalamaca - Son Dakika
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Aksaray'da Polis ile Sürücü Arasında Kovalamaca

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamacada sürücü kaza yaparken, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye toplamda 17 bin 269 TL para cezası kesildi.

Aksaray\'da Polis ile Sürücü Arasında Kovalamaca
23.12.2023 - 15:15,
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Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yarım saat süren kovalamaca sonucu kaçan sürücü kaldırıma çarpıp kaza yaparken, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi organize yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 AB 368 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başlarken polis ekipleri de sürücünün peşine düştü. Yarım saat süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırıma çarparak kaza yaptı. Bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü kaçamadan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. H.R.F. (19) isimli sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu tespit edilirken yapılan sorgulamasında ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen alkollü sürücü burada da polis ekiplerine güçlük çıkardı. Basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna, "Abi ben bu kadar ünlü müyüm? Beni niye çekiyorsunuz? Bana boyun eğdirmeyin, boyun eğmem. Beni cezaevine atın boyun eğmem. Kimseye boyun eğmedim. Neden mi kaçtım? Alkollüyüm, ehliyetim yok, kaçarım yani" dedi.

Araç trafikten men edilerek otoparka çekilirken sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten 4 bin 64 TL, dur ihtarına uymamaktan 951 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, makas atarak trafiği tehlikeye atmaktan 4 bin 64 TL ve diğer ilgili trafik maddelerinden 4 bin 126 TL olmak üzere toplam 17 bin 269 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Hürriyet, Aksaray, Polisiye, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Polis ile Sürücü Arasında Kovalamaca - Son Dakika


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