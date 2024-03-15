Aksaray'da sahte içki operasyonu: 150 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da sahte içki operasyonu: 150 litre sahte içki ele geçirildi

Aksaray\'da sahte içki operasyonu: 150 litre sahte içki ele geçirildi

Aksaray'da sahte içki üretimi ve ticareti yapan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

15.03.2024 11:05
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Aksaray'da sahte içki üretimi ve ticareti yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirilirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsı sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri, ismi ve adresi belirlenen D.A. isimli şahsı takibe aldı. Şahsı ve ikametini teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri, 2 günlük yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda D.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şişe ve bidonlarda 150 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da sahte içki operasyonu: 150 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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