Aksaray'da sahte içki yapıp piyasaya süren 2 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan aramada litrelerce sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığa yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Güzelyurt ve Gülağaç ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretip piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirledikleri 2 şahsı ve ikametlerini takibe aldı. 6 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından jandarma ekipleri 2 ayrı müstakil eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, E.B. ve Ş.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müstakil ikametlerde yapılan aramalarda bahçelerde 3 bin 200 litre sahte rakı, 100 litre sahte şarap, 50 litre sahte viski ve 1 adet sahte alkol imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, şahsın hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya fenomeni önderliğindeki bir dolandırıcılık çetesi, lüks telefon vaadiyle 1750 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü, 4 kişiyi tutukladı.
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Bilecik Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone denetimlerinde 15 araç ve sürücüsü denetlenerek, 9 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' suçundan 13 bin 554 lira, 1 araç sürücüsüne ise 'Takograf kullanmama' suçundan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir ayda binlerce araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda bin 513 araç trafikten men edildi.
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Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'ın Güneyçevre Yolu Hicret Kavşağı'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir pikap kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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