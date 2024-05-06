Aksaray\'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle dün gece çöken ve 750 küçükbaş hayvanın içinde bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün gece Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları gün ağarınca da devam etti. Kepçe, traktör ve iş makineleriyle yapılan çalışmalarda telef olan havanlar göçük altından çıkarılıyor.

Mandırada hayvanları bulunan Sefer Kerter (61), "Yağmur sürekli yağdığından ve kirişlerin yatmasından dolayı mandıra çöktü. 50-60 tane telef olan hayvan var. Mandıra içinde 750 koyun vardı. Kepçelerle kurtardık. Yeşilova halkı geldi, adam çoktu. Onların yardımıyla kurtardık ama 50-60'ı kaldı böyle" dedi.

Bir diğer hayvan sahibi Mehmet Dinç (54) ise "3 gündür bölgemizde yağışın bol olması nedeniyle üzeri topraklı olan mandıramız çüktü. 50 hayvanımız maalesef öldü. Köylüler geldi, kepçe yardımıyla bir kısmını kurtardık, bir kısmı da öldü" diye konuştu. - AKSARAY