Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Aksaray\'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Aksaray'ın Yeşilova beldesinde dün gece şiddetli yağışlar nedeniyle çöken mandırada, 750 küçükbaş hayvanın kurtarma çalışmaları devam ediyor. Telef olan hayvanlar kepçe ve traktör yardımıyla göçük altından çıkarılıyor.

06.05.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle dün gece çöken ve 750 küçükbaş hayvanın içinde bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün gece Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları gün ağarınca da devam etti. Kepçe, traktör ve iş makineleriyle yapılan çalışmalarda telef olan havanlar göçük altından çıkarılıyor.

Mandırada hayvanları bulunan Sefer Kerter (61), "Yağmur sürekli yağdığından ve kirişlerin yatmasından dolayı mandıra çöktü. 50-60 tane telef olan hayvan var. Mandıra içinde 750 koyun vardı. Kepçelerle kurtardık. Yeşilova halkı geldi, adam çoktu. Onların yardımıyla kurtardık ama 50-60'ı kaldı böyle" dedi.

Bir diğer hayvan sahibi Mehmet Dinç (54) ise "3 gündür bölgemizde yağışın bol olması nedeniyle üzeri topraklı olan mandıramız çüktü. 50 hayvanımız maalesef öldü. Köylüler geldi, kepçe yardımıyla bir kısmını kurtardık, bir kısmı da öldü" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Hayvan Hakları, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:50:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement