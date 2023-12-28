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Aksaray'da Şok Uygulama: Polis ve Bekçiler Araçları Didik Didik Aradı - Son Dakika
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Aksaray'da Şok Uygulama: Polis ve Bekçiler Araçları Didik Didik Aradı

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan şok uygulamalarda polis ve bekçiler, şehir genelindeki araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Uygulamalara trafik ekipleri de katıldı ve araçlar üzerinde sorgulama ve inceleme gerçekleştirildi. Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Aksaray\'da Şok Uygulama: Polis ve Bekçiler Araçları Didik Didik Aradı
28.12.2023 - 22:33,
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Aksaray'da şehir genelinde şok uygulamalar yapan polis ve bekçiler tüm araçları tek tek durdurarak didik didik aradı.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler şehrin işlek caddelerinde şok uygulama yaptı. Çok sayıda polis ve bekçinin katıldığı uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda asayiş ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT), araç ve şahısların aramasını yaparken trafik ekipleri de araçlar üzerinde sorgulama ve inceleme yaptı. Şehir genelinde 4 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada bekçilerde görev alırken uygulamalar gece yarısına kadar devam etti. Ekipler sabaha karşı da uygulamaya devam ederken İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden uygulamalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Şok Uygulama: Polis ve Bekçiler Araçları Didik Didik Aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Şok Uygulama: Polis ve Bekçiler Araçları Didik Didik Aradı - Son Dakika
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