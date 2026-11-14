Aksaray'da tartışma kavgaya dönüştü, tüfekle vurulan 2 kadın yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da tartışma kavgaya dönüştü, tüfekle vurulan 2 kadın yaralandı

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Aksaray\'da tartışma kavgaya dönüştü, tüfekle vurulan 2 kadın yaralandı
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Aksaray\'da tartışma kavgaya dönüştü, tüfekle vurulan 2 kadın yaralandı
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Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir kişi tüfekle 2 kadını yaraladı. Yaralı kadınlar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada iki kadın tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, dün gece yarısı Hacılarharmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşlarıyla tartışma yaşayan bir kişi ile arkadaşları arasında tartışmada çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir kişi tüfekle kız arkadaşı ve onun arkadaşına tüfekle ateş açtı. 2 kadın tüfekten ateşlenen saçmalarla yaralandı.

Tüfek seslerini duyan mahallesi sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAksarayCinayetGüncelSon Dakika

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