Aksaray\'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 6 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 4. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden E.G. (27) idaresindeki 01 EG 576 plakalı Mercedes marka tır, kavşakta E.K. (35) yönetimindeki 80 AEY 165 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil karşı şeride geçerek adeta hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ş. (15), N.Ş. (52), H.K. (28), A.A.Ş. (61) ve H.K. (7) olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY