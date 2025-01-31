Aksaray'da Tırdan Saman Balyaları Yola Saçıldı

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Aksaray'da tırdaki saman balyaları yola savruldu

AKSARAY - Aksaray'da viraja sert giren tırın dorsesindeki saman balyaları karayoluna devrildi. Trafiğe kapanan yolda etrafa saçılan saman balyaları forklift ile dorseye yüklendi.

Olay, E-90 Karayolu Makas mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyreden 68 KF 539 plakalı tırın dorsesinde yüklü saman balyaları, sürücünün viraja hızlı girmesi sonucu yola devrildi. Yol tamamen saman balyaları ile kaplanırken, trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik akışının güvenliği için önlem alınırken, karayoluna forklift gönderildi. Yola devrilen saman balyaları, polisin güvenlik önlemleri altında forklift ile tırın dorsesine yüklendi. Yaklaşık 2 saat trafiğin tek şeritten verildiği yolda, saman balyalarının dorseye yüklenmesi ile yol tamamen trafiğe açıldı.