Aksaray'da Tırın Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Tırın Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı

Aksaray\'da Tırın Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı
12.06.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liftin hidroliğinin boşalması sonucu tırın altında kalan baba ve oğlu esnafın müdahalesiyle kurtarıldı.

Aksaray'da tamir esnasında liftin hidroliğinin boşalması sonucu tırın altında kalan baba ve oğlu onlarca esnafın müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırılırken o anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir tamirci dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.U. (40) ile oğlu M.U. (17) tamir için tırın lift ile kaldırıp altına girdi. Ardından tamir için işe koyulan baba ve oğul lift hidroliğinin boşalıp düşmesiyle tırın kabininin altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçiler hemen müdahale etmek isterken, bağırma sesleriyle olayı fark eden sanayi esnafı hemen dükkana gelerek tırı kaldırmaya çalıştı. Kurtarılan ve hafif yaralanan baba ve oğul olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, baba ve oğulun tırın altında kalması, hidroliğin boşalıp tır kabininin düşmesi ve onlarca esnafın tırı kaldırmaya çalıştığı anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Yaşam, Baba, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Tırın Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:04:04. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Tırın Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.