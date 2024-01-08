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Aksaray'da Trafik Ekipleri Kural İhlallerine Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Ekipleri Kural İhlallerine Geçit Vermiyor

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla günün 24 saati aralıksız olarak şehir genelinde uygulama yapıyor. Yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor ve trafikten men edilen araçlar çekiciyle otoparka götürülüyor.

Aksaray\'da Trafik Ekipleri Kural İhlallerine Geçit Vermiyor
08.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:50
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Aksaray'da günün 24 saati aralıksız ve dönüşümlü olarak şehir genelinde uygulama yapan trafik ekipleri kural ihlallerine geçit vermiyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat boyunca kentin çeşitli noktalarında şok uygulama yapıyor. Araçların sigorta, muayene, icra ve sürücülerin evrak sorgusunu yapan polis ekipleri, aynı zamanda emniyet kemeri ve telefon kullanımına yönelik denetim yapıyor. Şok uygulamada durdurulan 28 aracın sürücüsü ve tescil plakası tek tek sorgulanıyor. Yapılan sorgulamalarda 28 araçtan 3'üne muayenesizlikten bin 506'şar liradan 4 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada yapılan tescil sorgulamasında trafikten çekme belgesi bulunan diğer 3 araca ise hacizli yakalamalı olarak işlem yapıldı. Trafikten men edilen 1 kamyonet ve 2 otomobil çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden, "Trafikte kural ihlallerinin önüne geçilerek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafik Ekipleri Kural İhlallerine Geçit Vermiyor - Son Dakika


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