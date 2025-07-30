Aksaray\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Y. (45) idaresindeki 68 AFC 288 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Rümeysa Ayşe Ö. (25) yönetimindeki Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Toyota marka otomobil refüje çıkarak durabilirken, otomobilin kadın sürücüsü Rümeysa Ayşe Ö. yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcular kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY