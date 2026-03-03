Aksaray'da Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
Aksaray'da Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı

Aksaray\'da Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı
03.03.2026 00:53
Aksaray'da hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralanırken, diğer yaralı iyi.

Aksaray'da hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya ve araçtaki yolcu yaralandı. Ağır yaralanan yaya tedavi altına alınırken, yaralı yolcunun durumu iyi olduğu öğrenildi..

Kaza, gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden İsmet İ. (47) idaresindeki 07 HRR 52 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yolda bulunan Caner T. (37) isimli yayaya çarptı. Kazada yaya ve araçta yolcu olarak bulunan Kemal O. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Caner T. ağır yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaya ve yolcuyu ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan yayanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçtaki yolcu yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Büyük hasarın oluştuğu araç çekici marifeti ile otoparka alınırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Trafik, Kaza, Son Dakika

