Aksaray'da "Türkiye Huzur Güven" uygulaması yapıldı
AKSARAY - Ülke genelindeki "Türkiye Huzur Güven" uygulaması çerçevesinde Aksaray'da denetimler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yakınında stratejik öneme haiz bölgelerde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde belli periyotlarla gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalar ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Şubesi ekipleri ile birlikte eş zamanlı olarak Hacılar Harmanı, Taşpazar, Fatih, Büyük Bölcek ve Şamlı mahallelerinde belirlenen noktalarda denetim yaptı. Aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde yoğunlaştırılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu. Araç sürücüleri ve yolcuların kaba üst yoklaması yapılırken, Genel Bilgi Taraması POLCEP sistemi ile anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü sistemi mobil ortamdan takip edildi. Denetimlerde herhangi bir suç unsuru ile karşılaşılmazken, denetimlerin gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden, "Kıymetli vatandaşlarımız, ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelemize devam ediyoruz. Suç unsurlarının ortadan kaldırılması ve huzur güven ortamının sağlanması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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