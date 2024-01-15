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Aksaray'da Uygulamalarda Yakalanan 35 Şahıstan 10'u Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uygulamalarda Yakalanan 35 Şahıstan 10'u Tutuklandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında aranan 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklandı. Uygulamalar sırasında ise 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aksaray\'da Uygulamalarda Yakalanan 35 Şahıstan 10\'u Tutuklandı
15.01.2024 - 23:50,  Güncelleme: 23:54
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Aksaray'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda yakalanan aranan 35 şahıstan 10'u tutuklandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde başlatılan huzur ve güven uygulamaları gece yarısı 7 farklı noktada gerçekleştirildi. Ebulfeyz Elçibey Caddesi, Ankara Caddesi, Bankalar Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Selçuk Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Yurtlar bölgesinde dün gece ve bugün gece yapılan uygulamalarda araçlar ve sürücüler denetlendi. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak, kişiler üzerinde arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 35 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 35 şahıstan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uygulamalarda Yakalanan 35 Şahıstan 10'u Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Uygulamalarda Yakalanan 35 Şahıstan 10'u Tutuklandı - Son Dakika
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