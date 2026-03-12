Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Aksaray'da 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik polisi, 13 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı. 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 13 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. 8 gün boyunca şüphelileri takip eden narkotik polisleri yeterli delil elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan narkotik polisi aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. ev ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 604 gram Metamfetamin, 562 gram Sentetik Kannabinoid, 375 adet Ecstasy hap, 90 adet sentetik ecza hap, 32 gram amfetamin, 6 gram esrar, 2,3 gram eroin, 30 bin 275 TL para, 5 adet hassas terazi, 50 adet kartuş, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde sorgudan geçirilen 13 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY