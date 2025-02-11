Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da jandarma, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı ve 409 uyuşturucu hap ele geçirdi.

11.02.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 409 uyuşturucu hapla birlikte 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete jandarma ekipleri M.N.C. ve H.C. isimli şahısları takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada 409 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, M.N.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:57:07. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.