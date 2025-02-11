Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 409 uyuşturucu hapla birlikte 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete jandarma ekipleri M.N.C. ve H.C. isimli şahısları takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada 409 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, M.N.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY