Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada 5 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma narkotik ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler Aksaray merkezde yaptığı operasyonda A.K., Y.E.V., B.U., E.K. ve F.G. isimli 2'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda bin 192 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 200 ml aseton sıvısı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.V., B.U. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.G. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.