Aksaray\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 2 bin 122 hap ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen operasyonda 2 bin 122 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri Mersin'den kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler şahısların kimliklerini tespit edip kullandıkları aracı takibe aldı. Şüphelilerin araçla Aksaray merkeze girmesi üzerine ekipler harekete geçti. Operasyonda S.Ç. (21) ve E.U. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 122 adet sentetik ecza hap, 50 gram skunk, 5 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.