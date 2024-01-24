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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda Silahlar Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeyle birlikte tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonunda Silahlar Ele Geçirildi
24.01.2024 - 16:54,
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Aksaray'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeyle birlikte tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez ilçe sınırları içerisinde bir şahsın uyuşturucu kullandığı, bulundurduğu ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şahsı ve ikametini takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma KOM ekipleri, yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. Şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda 10 gram bonzai, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 7 adet av tüfeği fişeği, 14 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kama ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika


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