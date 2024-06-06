Aksaray'da yakalanan tırın her yerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da yakalanan tırın her yerinden kaçak sigara çıktı

Aksaray'da yapılan bir operasyonda, tırın her yerine gizlenmiş kaçak sigaralar bulundu. Operasyonda 988 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken tır sürücüsü gözaltına alındı.

06.06.2024 15:08
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Aksaray'da yakalanan tırın her yerinden kaçak sigara çıktı

AKSARAY - Aksaray'da bir tıra operasyon düzenleyen polis tırın her yerine gizlenmiş kaçak sigaraları bir bir buldu. Operasyonda 988 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı istihbari çalışmalarla sigara sevkiyatının Aksaray üzerinden bir tırla yapılacağı bilgisine ulaştı. Tırın plaka ve sürücü kimliğine de ulaşan ekipler Aksaray - Adana Karayolu üzerinde pusuya yatarak tırın gelmesini bekledi. Adana istikametinden Aksaray sınırlarına giriş yapan tır polisin operasyonuyla yakalandı. KOM kontrol noktasına çekilen tırda geniş çaplı arama yapan KOM ekipleri tırın yedek mazot varilinden kupasına kadar, çekicisinden koruma demirlerine kadar her yerinden kaçak sigara çıkardı. Profesyonelce gizlenen kaçak sigaralar KOM ekiplerinin dikkatinden kaçmazken yapılan aramalarda toplam 988 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.E.Ç. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da yakalanan tırın her yerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da yakalanan tırın her yerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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