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Aksaray'da Yılbaşı Güvenliği İçin Erken Denetimler Başladı - Son Dakika
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Aksaray'da Yılbaşı Güvenliği İçin Erken Denetimler Başladı

Aksaray'da yılbaşı için güvenlik önlemleri alan polis, eğlence mekanlarında denetimlerine başladı. Polis ve bekçiler, kimlik kontrolü ve üst araması yaparak şüpheli kişileri kontrol ediyor. Aksaray Emniyeti, olumsuzluk yaşanmaması için uygulama ve denetimlerini sabah saatlerine kadar sürdürecek.

Aksaray\'da Yılbaşı Güvenliği İçin Erken Denetimler Başladı
31.12.2023 - 20:36,
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Aksaray'da yılbaşı için güvenlik önlemleri alan polis, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için uygulama ve denetimlerine erkenden başladı. Denetimler çerçevesinde onlarca polis ve bekçi eğlence mekanlarında denetim yapıyor.

Yılbaşı öncesi Aksaray Valiliği koordinesinde çeşitli tedbirler alan Aksaray Emniyeti, uygulama ve denetimlerine erken saatlerde başladı. Şehrin en işlek caddeleri ve onlarca eğlence mekanlarına ani baskınlar yapan polis ve bekçiler, şüpheli kişileri tek tek kontrolden geçiriyor. Kimlik kontrolü, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapan polis ve bekçiler, ayrıca vatandaşları uyararak bilgi veriyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı her an teyakkuzda olan Aksaray Emniyeti, yılbaşı uygulama ve denetimlerinin sabah saatlerine kadar aralıksız olarak süreceğini bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Yılbaşı Güvenliği İçin Erken Denetimler Başladı - Son Dakika


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