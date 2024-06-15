Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Aksaray'da kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolu Eşmekaya Beldesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden S.D. (32) idaresindeki 09 BP 798 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışığa yaklaştığı anda sürücüsünün ani fren yapması sonucu kayarak ışıkta bekleyen İ.E. (47) yönetimindeki 68 LC 144 plakalı otomobil ve L.Y. (37) yönetimindeki 07 FF 756 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu, araçlarda bulunan G.O., L.Y., S.D., C.D. ve R.D. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY