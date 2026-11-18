Aksaray-Konya kara yolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 7 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Aksaray'dan Konya yönüne giden minibüsün hatalı sollamasıyla Sultanhanı'daki ışıklı kavşakta 4 araç birbirine girdi, 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken araçlarda maddi hasar oluştu, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 50 UE 437 plakalı minibüsün hatalı sollama yapması üzerine 4 araç birbirine girdi. Kazaya Y.Ç. yönetimindeki 68 AGH 305 plakalı kamyon, A.C. idaresindeki 68 AGN 344 plakalı çekici ve N.C.M. yönetimindeki 68 AHE 631 plakalı araç karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan yaralılara sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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