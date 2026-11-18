Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 50 UE 437 plakalı minibüsün hatalı sollama yapması üzerine 4 araç birbirine girdi. Kazaya Y.Ç. yönetimindeki 68 AGH 305 plakalı kamyon, A.C. idaresindeki 68 AGN 344 plakalı çekici ve N.C.M. yönetimindeki 68 AHE 631 plakalı araç karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan yaralılara sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.