Akşehir'de 1,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Akşehir'de 1,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Akşehir\'de 1,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir araç aramasında, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.06.2024 16:39
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik ile Konya Narkotik ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmada Konya plakalı bir araç ile çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu hap getirileceğini belirledi. Ekipler, belirledikleri aracı takibe aldı. Takibe alınan aracı Konya-Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde durduran ekipler araçta bulunan Y.G., İ.D. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 çanta içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 515 kutu halinde 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ile 11 gram skunk ele geçiren narkotik ekipleri uyuşturucu haplara el koydu. Gözaltına alınan Y.G., İ.D. ve A.Ö. isimli üç şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Akşehir, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de 1,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de 1,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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