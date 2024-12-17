Akşehir'de 92 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akşehir'de 92 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Akşehir\'de 92 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan bir ihbarla durdurulan araçta 92 bin doldurulmuş sigara bulundu.

17.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde polise gelen bir ihbar sonucu durdurulan bir araçta 92 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir araçla doldurulmuş sigara kaçakçılığı yapıldığı ve piyasaya sürüleceği yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma yaptı. Ekipler çalışmalar çerçevesinde plakası belirlenen aracı D-300 Kara yolu üzeri uygulama noktasında durdurdu. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta arama yapan ekipler 4 koli içerisinde 20 tepsi halinde 92 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen malzemelere el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri araçta bulunan şüpheliler A.H. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.H. ve M.H. isimli iki şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Akşehir, Hukuk, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de 92 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:16 Gazze’de ateşkes an meselesi İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire’ye gidiyor Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
23:01 Öztrak’a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
23:00 Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
22:43 Beşiktaş’tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:26 Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 18:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: Akşehir'de 92 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.