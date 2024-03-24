Akşehir\'de Başkasının Sürücü Belgesini Kullanan Şahıs Yakalandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde başkasına ait sürücü belgesine kendi fotoğrafını yapıştıran sürücü, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. 8 suçtan arandığı ortaya çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 Karayolu üzerinde uygulama yaptığı sırada Ankara plakalı bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü, A.R.T. adına düzenlenmiş olan sürücü belgesini polislere verdi. Sürücü belgesine resmin sonradan yapıştırıldığından şüphelenen polis, detaylı incelediğinde fotoğrafın ehliyete sonradan yapıştırıldığını tespit etti. Şahsın üzerinde ve araçta arama yapan polis, şüpheli araç sürücüsünün resminin olduğu İ.A. adına düzenlenmiş ikinci bir sürücü belgesi daha buldu. Gözaltına alınan sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü sırada gerçek adının Süleyman Ç. olduğunu, sürücü belgesi olmadığını, çevirmelerden ve uygulama noktalarından kurtulmak için başkasına ait sürücü belgesine resmini yapıştırarak araç kullandığını itiraf etti. Şüphelinin eşleştirilen parmak izinde şahsın Süleyman Ç. olduğu ortaya çıkarken, dolandırıcılık, başkasına ait kredi kartını kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Süleyman Ç., ardından tutuklanarak Akşehir Cezaevine teslim edildi. - KONYA