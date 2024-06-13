Akşehir'de ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Akşehir'de ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, ışık ihlali yapan bir tır, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.06.2024 13:46
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Konya'nın Akşehir ilçesinde ışık ihlali yapan tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir Atakent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Akşehir'e doğru seyir halinde olan Ü.V. idaresindeki 33 AHJ 93 plakalı Mercedes marka tır, Atakent Mahallesi Kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaparak O.İ. yönetimindeki 42 D 0691 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü O.İ. ve yanında yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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