Akşehir'de ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 2 yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde ışık ihlali yapan tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir Atakent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Akşehir'e doğru seyir halinde olan Ü.V. idaresindeki 33 AHJ 93 plakalı Mercedes marka tır, Atakent Mahallesi Kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaparak O.İ. yönetimindeki 42 D 0691 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü O.İ. ve yanında yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA