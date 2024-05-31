Akşehir'de Kaçak Alkollü İçki Operasyonu: Satışa Hazır Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Akşehir'de Kaçak Alkollü İçki Operasyonu: Satışa Hazır Ürünler Ele Geçirildi

Akşehir\'de Kaçak Alkollü İçki Operasyonu: Satışa Hazır Ürünler Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, satışa hazır kaçak alkollü içki ve etil alkol ele geçirildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte/kaçak içki üreten bir şahıs hakkında gelen ihbarı değerlendirerek evinde arama yaptı. Yapılan aramada, yarım litrelik 11 pet şişe sahte/kaçak içki ve üç adet 3 litrelik bidonda etil alkol bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

31.05.2024 14:53
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır kaçak alkollü içki ve etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri el yapımı sahte/kaçak alkollü içki yapıp satan bir şahısla ilgili gelen ihbarı değerlendirdi. Devletin vergi kaybına neden olan sahte/kaçak içki ile mücadelede gelen her ihbarı titizlikle değerlendiren Asayiş Büro ekipleri ihbarda bildirilen şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır şekilde yarım litrelik 11 pet şişede el yapımı sahte/kaçak içki ile üç adet 3 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda ele geçirilen sahte/kaçak içkilere el koyan ekipler şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Kaçak Alkollü İçki Operasyonu: Satışa Hazır Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

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