Akşehir\'de ruhsatsız işletmeye baskın düzenlendi, yaklaşık 9 ton peynir imha edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde ruhsatsız kaçak olarak bitkisel yağ, nişasta, süt ve süt ürünleri üretimi yapılan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir'in Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan işletme, gelen ihbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. İş yerinde üretim yapıldığının belirlenmesine rağmen kepenklerin kapalı olması ve kapıların açılmaması üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alındı. Kararın ardından zabıta, emniyet ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede arama yaptı. Kontrollerde kaçak olarak üretimi gerçekleştirilen bitkisel yağ, nişasta, süt ve süt ürünlerine el konuldu. Ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi. İşletmede yaklaşık 9 ton eritme peynirine el konularak ürünlerin imhası gerçekleştirildi, işletme hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.