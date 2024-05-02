Akşehir'de sahte/kaçak alkollü içki satan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de sahte/kaçak alkollü içki satan şahıs tutuklandı

Akşehir\'de sahte/kaçak alkollü içki satan şahıs tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis, İmaret Sokak üzerinde el yapımı sahte/kaçak alkollü içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalarda 12 pet şişe ve 1 cam şişede toplam 7 litre satışa hazır el yapımı sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi.

02.05.2024 12:07
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin yakaladığı sahte/kaçak alkollü içki satan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İmaret Sokak üzerinde el yapımı sahte/kaçak alkollü içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Devletin vergi kaybına neden olan sahte/kaçak içki ile mücadele için gelen her ihbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri İmaret Sokak üzerinde bir şahsı el yapımı sahte/kaçak alkollü içki satarken yakaladı. O.Ş. isimli şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelinin aracında ve evinde Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile arama yaptı. Yapılan aramalarda 12 pet şişe ve 1 cam şişede olmak üzere toplam 7 litre satışa hazır el yapımı sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçen içkiye el koyan ekipler, şüpheli O.Ş. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli O.Ş. adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de sahte/kaçak alkollü içki satan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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