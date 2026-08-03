Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Bin Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen İ.E., A.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan toplam 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.K. ile İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.