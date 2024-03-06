Akşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Akşehir\'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada şüphelinin üzerinde ve valizinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapılarak tutuklanması kararı verildi.

06.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İstanbul ilinden yolcu otobüsündeki bir yolcu vasıtasıyla Akşehir ilçesine uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden narkotik ekipleri, plakasını belirledikleri otobüsü Konya Afyonkarahisar arasındaki D-300 üzerinde durdurdu. Narkotik ekipleri tarafından şüpheli H.İ.K.'nin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 3 gram esrar, 8 gram bonzai, 2 dal bonzaili sigara, 3,5 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ile bir miktar kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.İ.K. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli H.İ.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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