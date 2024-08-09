Akseki'de orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler yayılmadan söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Akseki ilçesi Akseki Bademli Mahallesinde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yangının yayılmasını önlemek için müdahalede bulunuluyor .
Bölgede hafif yağışın olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Akseki'de orman yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?